Uisp e Banca Tema campioni di solidarietà, raccolti oltre mille euro col burraco

GROSSETO – Ancora un importante evento di burraco e solidarietà targato Uisp. Stavolta con la preziosa collaborazione di Banca Tema, che ha ospitato nella sala Marraccini della sua sede in corso Carducci il torneo organizzato a favore della onlus “Tutti a teatro”. Gli 80 giocatori che si sono seduti sui 20 tavoli allestiti dagli organizzatori hanno permesso di raccogliere 1.100 euro. “Più persone di quelle che abbiamo avuto non era possibile – afferma Fabio Becherini, direttore generale di Banca Tema – è stata una bella giornata, in un’ atmosfera rilassata e gioiosa”.

Particolarmente gradito il ricco buffet che Banca Tema ha offerto attraverso i suoi partner. “Siamo orgogliosi – spiega Becherini – di poter sostenere il progetto dell’associazione Tutti a Teatro, rivolto alla disabilità. Si tratta di una delle tante occasioni in cui Banca Tema apre le proprie porte alla comunità grossetana creando un irripetibile momento di coesione e serenità”.

“Un’altra manifestazione importante per il nostro comitato – aggiunge Sergio Perugini, presidente Uisp Grosseto – ringraziamo Banca Tema con la quale condividiamo valori importanti di solidarietà e socializzazione”.