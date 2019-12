Tromba d’aria ad Orbetello: ecco come chiedere i contributi

ORBETELLO – C’è tempo sino al 10 gennaio per presentare domanda di contributo per tutti coloro che hanno subito danni dalla tromba d’aria del 17 novembre scorso.

Le domande dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente gli appositi modelli approvati dalla Regione Toscana e scaricabili sul sito internet del Comune o reperibili presso l’Ufficio URP del Comune in piazza Plebiscito 1. A comunicarlo è il senatore Roberto Berardi.

Le domande di contributo a favore di soggetti privati (modulo PR) dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente e presentate entro le ore 18.00 del 10/01/2020 a mano all’Ufficio Protocollo, posta elettronica certificata PEC protocollo@pec.comuneorbetello.it, inserendo all’oggetto: “Modulo pr Regione Toscana – Evento del 17/11/2019 in Comune di Orbetello (LR 72/2019)”, oppure tramite raccomandata A/R in busta chiusa indirizzata al Comune di Orbetello, piazza del Plebiscito n. 1, 58015 – Orbetello (GR), con sulla busta l’oggetto: ” Modulo pr Regione Toscana – Evento del 17/11/2019 in Comune di Orbetello (LR 72/2019)”.

Le domande di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive (Modulo imprese) dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente e presentate entro le ore 18.00 del 10/01/2020 con posta certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comuneorbetello.it, inserendo all’oggetto: “Contributo primo sostegno evento Orbetello novembre 2019 – art. 3 legge regionale n. 72 del 06/12/2019″.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio U.R.P. del Comune di Orbetello, al seguente indirizzo e-mail: urp@comune.orbetello.gr.it