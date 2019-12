Successo della scuola calcio dell’Invictasauro al raggruppamento con Grosseto e Massa Valpiana

GROSSETO – Fine settimana in chiaro-scuro in casa della Asd Invictasauro. Si parte da una bellissima prova degli Juniores Provinciali, i quali hanno vinto per 5 a 1 contro la capolista Pitigliano, riaprendo la corsa al vertice della classifica, che ora dista solo 1 punto. Altra soddisfazione , è la vittoria dei Giovanissimi Regionali, i quali si sono imposti per 1 a 0 sul difficile campo del San Miniato di Siena, riaprendo la speranza in una salvezza. Mentre nella pagina scura, troviamo la sconfitta della prima squadra, nei minuti di recupero, con il Fonteblanda, che guida la classifica di 2 categoria e la sconfitta per 2 a 1 degli Allievi provinciali contro il Massa Valpiana.



Nella scuola calcio Elite, giornata positiva con la vittoria del Raggruppamento ex sei bravo a scuola calcio, dei ragazzi nati nel 2009, di fronte al Grosseto e al Massa Valpiana due formazioni importanti che hanno espresso un bel gioco. Inoltre, ottime prestazioni sia di bel gioco e sportività da parte i Pulcini 2010, dei Primi Calci 2011 e 2012, impegnati in partite di campionato e in tornei.