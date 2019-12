Settima vittoria in Prima divisione per la Gea, l’Elba soccombe dopo un quarto

GROSSETO – La Gea Grosseto inizia il girone di ritorno del campionato di Prima divisione con una bella vittoria, la settima consecutiva, a spese della Pallacanestro Elba. Il quintetto di Portoferraio ha tenuto testa ai ragazzi di Alessandro Goiorani solo nel primo quarto, concluso con sei punti di vantaggio dei grossetani dopo 10 minuti giocati punto a punto.



Nel secondo periodo la Gea mantiene con i denti il vantaggio a prezzo di qualche fallo. Poi un paio di errori degli elbani e un paio di triple di Marco Baffetti fanno prendere una doppia cifra di vantaggio. I grossetani velocizzano le azioni e gli avversari non riescono a volte a stare al passo. All’intervallo lungo è 46/29. Nel terzo tempo la Gea contiene bene il tentativo di rientro degli elbani e anzi con un Dario Romboli in stato di grazia (20 punti a referto con quattro bombe) con i tiri da tre incrementa il bottino arrivando al 30′ sul 65 a 41. Nell’ultimo quarto la Gea mette in campo i suoi promettenti giovani del 2001, ma la Pallacanestro Elba non riesce, nonostante gli sforzi, a diminuire il divario. Il Grosseto allunga così in classifica e vede sempre più vicina la conquista di uno dei tre posti che consentono di partecipare alla seconda fase. Va detto che Santolamazza e compagni, hanno affrontato questo test delicato con la seconda in classifica con la giusta mentalità e il giusto spirito facendo il loro gioco e imponendolo sul campo.

Prima divisione, Gea Grosseto-Pall. Elba 86-70

GEA GROSSETO: Santolamazza 11, Bassi 2, Tattarini 5, Martens, Baffetti 10, Delfino Marsili 4, Neri 9, Brezzi 8, Romboli 20, Faragli 5, Burzi 2, Piccoli 9. All. Alessandro Goiorani.

PALLACANESTRO ELBA: Pieruzzini 15, Pellegrino 2, Cottone 7, Di Giorgio 6, Casu 22, Lazzarini, Fiaschi 3, Poli 11, Ballarini, Pastorelli 1, Capocchi 2, Barsotti 2. All. Mansani.

ARBITRO: Masucci di Grosseto.

PARZIALI: 19-13, 46-29; 65-41.