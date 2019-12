ORBETELLO – Incidente stradale a Neghelli, all’altezza della rotatoria all’incrocio tra via Donatori del sangue e via Pietro Nenni, via Di Vittorio, dove un’auto e un motorino si sono scontrati.

Dalle prime informazioni sembra che, ad avere la peggio, sia stata la persona alla guida del motorino, caduta sull’asfalto a causa dell’impatto.

di 3 Galleria fotografica Incidente neg dic19





Sul posto i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla persona ferita e l’hanno trasportata in ospedale.

Notizia in aggiornamento