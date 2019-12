Recupero di campionato contro il Perugia per le ragazze della Gea, Faragli: «Venderemo cara la pelle»

GROSSETO – La formazione di serie B femminile della Gea Basketball Grosseto torna in campo domani martedì alle 19,30 per recuperare la gara sul campo della Sisal Perugia, non disputata a metà novembre a causa del maltempo. Le ragazze di Luca Faragli, pur sconfitte, hanno fatto una bella figura sabato scorso contro Pontedera e cercheranno di mettere a frutto una buona condizione atletica per superare le umbre, che hanno appena due punti in più di Giulia Camarri e compagne. Le padrone di casa sono reduci da una sconfitta casalinga contro l’imbattuta capolista Savona, riuscendo però a limitare il passivo in soli 11 punti.



“L’incontro di Perugia – sottolinea il coach Luca Faragli – sulla carta è alla nostra portata. Abbiamo solo otto giocatrici da mettere a referto, ma venderemo cara la pelle per mettere in tasca un successo che farebbe molto comodo per la volata salvezza. Le umbre? Hanno una caratura tecnica simile alla nostra, ma dovremo stare concentrate e sbagliare meno tiri della gara contro Pontedera”.

L’allenatore della Gea per il recupero della settima di andata dovrà fare a meno della veterana Francesca Picchi e delle giovanissime Lambardi e Di Stano. Queste le convocate della Gea: Elena Furi, Giulia Camarri, Bianca Bellocchio, Angela Sposato, Maddalena Masini, Camilla Amendolea, Federica Simonelli, Francesca Benedetti. Arbitreranno Racsan di Umbertide e Fazzino di Orvieto.



I risultati della 11ª giornata: Gea Grosseto-B.F Pontedera 38-64, Number 8 San Giovanni Valdarno-Avvenire Rifredi 68-53, Papini La Spezia-Fotoamatore Florence 63-75, Palagiaccio Firenze-Costone Siena 51-45, Pall. Femm. Prato-Polysport Lavagna 59-56, Sisal Perugia-Amatori Savona 57-68, Le Mura Spring Lucca-Basket Pegli 63-53.

La classifica: Palagiaccio e Amatori Savona 20 punti; B.F. Pontedera 16; Le Mura Lucca, P.F. Prato, Florence 14; Costone Siena 12; Lavagna e San Giovanni Valdarno 8; Perugia e Pegli 6; Rifredi, Gea Grosseto e La Spezia 4.