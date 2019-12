Nuovi spazi e arredi per la scuola primaria Calvino. E non solo

FOLLONICA – La scuola primaria Italo Calvino dell’Istituto comprensivo Follonica 1 ha inaugurato, alla presenza del viceministro Anna Ascani, due ambienti realizzati grazie al contributo dei finanziamenti privati della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e dei genitori del plesso, che hanno realizzato molte belle iniziative per la festa di Halloween e raccolto offerte per l’abbellimento del plesso.

Il primo ambiente riguarda la nuova aula biblioteca intitolata la Giricoccola, in onore della omonima fiaba di Calvino, nella quale verranno effettuate letture ad alta voce (LaAV) e laboratori espressivi, performance teatrali in lingua italiana e inglese, attività nelle quali i bambini potranno incrementare le loro competenze imparando a gestire le emozioni, accrescere la loro autostima affrontando il mondo senza avere paura del giudizio degli altri e imparare a stare con gli altri sviluppando la socializzazione ed il senso di responsabilità. Gli alunni approderanno così in una nuova dimensione della lettura che stimola tutti i processi cognitivi, l’estemporaneità colloquiale e le proprietà di linguaggio, entreranno nel mondo della lingua inglese, approfondendo aspetti comunicativi, culturali, fonetici e grammaticali sviluppando trasversalmente tutte le 8 competenze chiave di cittadinanza.

L’altra aula è quella informatica, allestita con materiali dinamici e interattivi, nuovi banchi per una didattica innovativa e nuove postazioni computer con impianto audio.

Numerosi ancora i lavori che verranno effettuati dai genitori del plesso secondo il progetto “Abbelli-amo la nostra scuola” per renderla più accogliente e colorata.

Si ricorda che il plesso è inoltre impegnato nella realizzazione di canti e rappresentazioni natalizie che interesseranno le varie classi: le prime e le seconde il giorno 19 dicembre, le terze il 20 dicembre e la quarta il 18 dicembre, per accogliere con gioia e serenità le imminenti feste.

Le classi quinte hanno partecipato al concerto natalizio svoltosi la mattina del 4 dicembre, con il contributo della scuola media Pacioli in ottemperanza al progetto di continuità didattica. Saranno inoltre presenti il giorno 17 dicembre nel centro città ad allietare i negozi e i passanti con i loro Christmas Carol, e la sera del 20 presso la chiesa di San Pietro e Paolo assieme alla sezione musicale e alla quinta della Scuola Primaria Cimarosa.

Si segnala infine che le insegnanti parteciperanno all’evento Abilmente Onlus dal 18 al 21 dicembre presso il salone del casello idraulico, con laboratori gratuiti per grandi e piccini e il mercatino solidale per sostenere e dare continuità ai progetti dell’associazione in favore di minori e adulti con disabilità motorie, sensoriali e intellettive.