Nono centro consecutivo per le Under 16 dei Vigili del Fuoco, Dream Volley Blu battuto 3-0

GROSSETO – Nono successo consecutivo per le Under 16 del Gs Vigili del fuoco M. Boni Grosseto, che si impongono contro un ostico Dream Volley Blu Pisa. Nel primo set pisane in campo con grinta e determinazione, ma le vigiline riordinano le idee e portano a casa il set con il punteggio di 28 a 26. Nel secondo le grossetane si impongono con un punteggio di 25 a 18 e nel terzo il tecnico Baricci fa entrare anche altre atlete vincendo 25 a 17. Ora le giovani maremmane si prepareranno per l’ultima partita prima delle feste natalizie, che si disputerà contro il Volley Peccioli in trasferta; in vista una serie di partite con avversari particolarmente forti, dal recupero contro i Lupi Estintori di San Miniato al derby con Azzurra Grosseto fino al Baia del Marinaio Cecina.

La rosa delle Under 16 del Gs Boni: Carola Ferraiuolo, Asia Caporali, Irene Steri, Matilde Groccia, Jasmin Danaila, Anastasia Del Colombo, Sofia Delli Castelli, Carlotta Bosi, Camilla Bosi, Veronica Rolando,Viola Cervetti, Gioia Martinelli, Noemi Betti. Allenatore Andrea Baricci, dirigente Daniele Betti.