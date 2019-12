Morto l’assessore ai lavori pubblici: il sindaco proclama il lutto cittadino

MAGLIANO – Morto oggi, dopo aver combattuto una lunga battaglia contro la malattia, l’assessore ai lavori pubblici della giunta Cinelli, Giorgio Cellini.

A darne notizia è il sindaco, Diego Cinelli, dal profilo social del Comune di Magliano: «È con grande tristezza che il sindaco Diego Cinelli comunica la scomparsa, avvenuta poco fa e dopo una lunga malattia, dell’assessore Giorgio Cellini. A nome di tutta l’amministrazione giungano alla moglie ed ai figli le più sentite condoglianze».

Tra i commenti al post si legge anche il commosso ricordo della figlia Erica Cellini, che scrive: «Babbino era speciale, si è sempre dedicato agli altri perché era proprio nella sua natura, lui era fatto proprio così, lo faceva senza interessi personali. Poi ha lottato contro una leucemia aggressiva acuta e maledetta con tutte le sue forze, ha lottato come “un guerriero di antica stirpe etrusca” diceva lui, fino alla fine. Io sono orgogliosa di avere avuto un babbino così generoso, altruista, forte e coraggioso, un vero esempio di vita per me»

«Giorgio era speciale – aggiunge il sindaco – aveva una delega importante perché aveva tutte le qualità per poterla svolgere. Proclameremo lutto cittadino per la grave perdita subita dalla giunta e dalla cittadina intera, in quanto Giorgio era una persona sempre in prima fila quando si trattava di aiutare il prossimo. Giorgio, geometra in pensione, aveva 69 anni».

L’ultimo saluto all’assessore Cellini si svolgerà in forma istiruzionale mercoledì mattina intorno alle 10 nella chiesa di Santa Annunziata a Magliano.