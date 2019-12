Lutto in paese: muore noto professionista. Domani l’ultimo saluto

ALBINIA – Lorenzo Benelli noto professionista ed ex assessore del Comune di Orbetello è morto nella notte a causa di un malore.

L’uomo si è sentito male ed è riuscito ad allertare i soccorsi, ma il suo cuore ha cessato di battere durante la disperata corsa in ospedale. L’uomo aveva 72 anni.

Un lutto che scuote tutta la comunità. Benelli, conosciutissimo professionista nel campo dell’ortodonzia, era stato due volte assessore durante le due amministrazioni Di Vincenzo.

Così lo ricorda l’assessore Luca Teglia: «Non posso crederci – dice – con Lorenzo avevo condiviso tante avventure, sia politiche che personali, era un uomo verace e senza peli sulla lingua. Sono sopraffatto dalla tristezza».

Tutta la comunità di Albinia si è stretta intorno alla famiglia. Benelli lascia la moglie Ester, i figli Silvia e Simone e un nipotino. La vicesindaco Chiara Piccini esprime il proprio cordoglio dai social: «La nostra comunità si stringe fortissimo al dolore della famiglia Benelli: a Ester, Silvia e Simone. Il dottor Lorenzo Benelli era il ‘nostro dentista’, un uomo attivo, impegnato e appassionato con la gente e per la gente, un padre, un marito e un nonno molto amato, un punto di riferimento per noi albiniesi e non solo. Con lui se va un’altra pagina della nostra storia. Buon viaggio Lorenzo».

I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa di Albinia.