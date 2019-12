Gli Under 18 della Gea archiviano in grande la prima fase di campionato, battuto il Costone Siena

GROSSETO – La Sposta-Menti Grosseto chiude la prima fase del campionato Under 18 gold con una bella vittoria sul campo del Costone Siena. I ragazzi di Pablo Crudeli sono scesi in campo decisi a portare a casa il successo e lo hanno fatto dopo 40 minuti scoppiettanti, con il punteggio altalenante. I senesi sono partiti forte, aggiudicandosi il primo quarto con un +5, ma nel secondo periodo Scurti, Rocchiccioli e Mazzei hanno consentito alla squadra di mettere insieme un parziale di 23-10, che ha portato avanti la Sposta-Menti all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi il Costone ha stretto la difesa, subendo solo cinque punti, con 14 punti in attacco. L’ultimo quarto si è aperto così con i padroni di casa sopra 44-41. Scarpino (bella la sua prestazione), Luchi e una bomba di Alberto Mazzei hanno cambiato nuovamente padrone al match, con i grossetani che hanno brindato con sei punti di scarto. Buono il comportamento di tutto il gruppo, dalla regia di Battaglini, ai canestri di Scurti (uscito per cinque falli), alla crescita di Rocchiccioli, miglior realizzatore biancorosso con 13 punti.

Under 18 gold, Costone Siena-Sposta-Menti Grosseto 54-60

COSTONE SIENA: Pellegrini 1, D’Aubert 8, Pacini, Mini, Di Leo 6, Paolini, Aiello 13, Picchi 8, Maggiorelli 2, Carpitella 14, Mariottini 2, Pepi. All. Ricci.

SPOSTA-MENTI GROSSETO: Battaglini 7, Luchi 11, Mazzei 7, Muntean 2, Scarpino 8, Gambelli, Scurti 12, Rocchiccioli 13, Grilli, Gruevski n.e., Baccheschi. All. Crudeli.

ARBITRI: Raspanti e Signorini.

PARZIALI: 20-15, 30-38; 44-41.