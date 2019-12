Follonica superato, gli Under 17 del Cp Grosseto in corsa verso le finali nazionali

GROSSETO – Successo per 5-4 degli Under 17 del Cieloverde Cp Grosseto che riprendono la corsa verso le finali nazionali superando il Follonica Hockey nella seconda giornata di ritorno, al termine di un derby bellissimo, che ha confermato la valenza della rosa a disposizione di Marco Ciupi. I biancorossi grossetani hanno lottato con i denti, riuscendo a recupare dopo una bella partenza degli azzurri di Federico Paghi. I follonichesi sono andati in vantaggio dopo appena sei secondi di gioco con un rete di Samuele Niccolai e hanno raddoppiato al 12’21 con Claudio Bracali.

La risposta del Circolo Pattinatori è arrivata negli ultimi cinque minuti del primo tempo Leonardo Ciupi ha accorciato le distanze al 15’04 e 17 secondi dopo è arrivato il 2-2 firmato da Lorenzo Alfieri. Al rientro dagli spogliatoi i grossetani sono apparsi determinati e dopo 4’09 della ripresa si sono portati per la prima volta in vantaggio con un tiro di Alessio Casaburi. Al 5’33 Niccolai firma il 3-3, ma nel giro di un minuto e mezzo Ciupi e Casaburi permettono al Grosseto di portarsi sul 5-3. Galgani riavvicina il Follonica, ma il Cieloverde ha in pugno la gara e non ha nessuna conseguenza la punizione di prima sbagliata da Ciupi a 23 secondi dalla fine.

Il Grosseto riprende così la rincorsa al Viareggio, vittorioso di misura (3-2) a Castiglione (foto Casaburi).

Under 17, Cieloverde Grosseto-Follonica 5-4

CIELOVERDE GROSSETO: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Casini, Sorbo, Alfieri (1), Della Giovampaola, Cardi, Leonardo Ciupi (2), Pippi, Casaburi (2). All. Marco Ciupi.

FOLLONICA H.: Betti, Ernesto Maggi; Montauti, Kryvda, Adriano Maggi, Galgani (1), Bracali (1), Faelli, Niccolai (2), Onori. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Matteo Galoppi.

Disco rosso per gli Under 13 del Grosseto Bora Bora, superati in via Mercurio dal Viareggio 2009. I ragazzi di Saavedra non riescono a reagire prima del 7-0, con una rete di Lorenzo Turbanti, mentre Francesco Masetti (sesto centro stagionale) firma il 9-2, prima di un finale tutto versiliese.

Under 13, Bora Bora C.P. Grosseto-Viareggio 2009 2-13

BORA BORA: Croci; Nicholas Balducci, Turbanti (1), Muntean, Leonardo Balducci, Betti, Francesco Masetti (1), Convertiti Mann. All. Pablo Saavedra.

VIAREGGIO 2009: Franchi, Toti; Pretonari, Facchini (6), Medi, Marlia, Frosina (3), Benvenuti (3). All. Alessandro Martini.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.