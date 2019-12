Follonica e Viareggio non fanno regali, sconfitte con onore le squadre giovanili dell’Hc Castiglione

CASTIGLIONE – Entrambe sconfitte le squadre giovanili dell’Hc Castiglione nel fine settimana: l’Under 13 di Gigi Brunelli è stata battuta 3-0 dal Follonica, mentre l’Under 17 si è arresa per 3-2 contro l’Asp Viareggio. I giovanissimi biancocelesti di Brunelli hanno tenuto a lungo in scacco il ben più quotato Follonica di Stefano Paghi, chiudendo il primo tempo sullo 0-1, con gli azzurri del golfo che non riuscivano a trovare il bandolo della matassa della difesa molto alta dei padroni di casa. Il Follonica è riuscito ad allungare solo negli ultimi due minuti dell’incontro, che alla fine è terminato con un onorevolossimo 0-3. Decisamente a testa altissima e mostrando progressi veramente importanti.

Ancor più vicini all’impresa gli Under 17 di Biancucci, che affrontavano la capolista a punteggio pieno Spv Viareggio, corazzata che all’andata aveva sconfitto l’Hc Castiglione con un perentorio 10-5. I biancocelesti partono bene e sono in giornata, passano in vantaggio con Guarguaglini e potrebbero più volte raddoppiare, ma vengono invece raggiunti due volte, dopo che Matteo Mantovani li aveva riportati in vantaggio su rigore. Terminato il primo tempo sul 2-2 nel secondo tempo l’Hc Castiglione ha avuto molte occasioni per portare a casa il bottino pieno, ma complice un gol su una azione rocambolesca, nonostante la pressione finale, i biancocelesti sono usciti immeritatamente sconfitti per 3-2. la squadra può recriminare per le numerose occasioni gettate al vento per imprecisione di fronte alla porta avversaria, aspetto su cui dovranno lavorare durante la pausa invernale. I campionati riprenderanno tutti nel week end del 12/13 gennaio 2020.

I tabellini: Castiglione Under 13: Shareef, Ren, Fregonese, Malvezzi, Palushi, Donnini, Mugnai. All. Luigi Brunelli.

Castiglione Under 17: Donnini, Perfetti E., Magliozzi, Guarguaglini (1), Mantovani M. (1), Mantovani L., Santoni. All. Raffaele Biancucci.