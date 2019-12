Da Bimbimbici ai viaggi di più giorni: ecco il programma Fiab con tutte le iniziative del 2020

GROSSETO – Da Bimbimbici ai viaggi di più giorni: sono numerose le iniziative rivolte ai soci Fiab per il 2020. Un nutrito e diversificato programma con gite eventi ed escursioni di diversa lunghezza e difficoltà, che permetterà di vivere la bicicletta come esperienza emozionale e strumento di elezione per la mobilità sostenibile.

Fiab Grosseto ciclabile nasce come associazione con l’obiettivo di aumentare il numero delle persone che usano la bicicletta, ed il cicloturismo è una di quelle attività che, regalando sensazioni positive, possono far scattare la molla per poi usare la bici anche negli spostamenti quotidiani.

Grazie al rapido diffondersi delle bici a pedalata assistita, prenotabili anche giornalmente con le convenzioni in corso con il Centro Commerciale Aurelia Antica e Hakuna Matata outdoor, è stato possibile inserire in calendario una serie di iniziative anche nei comuni dell’entroterra maremmano, andando alla ricerca di percorsi paesaggi e sapori d’eccellenza fino ad oggi irraggiungibili ai più, almeno in sella ad una bici.

Alle gite Fiab si pedala in compagnia senza fretta, si fanno nuove amicizie e si conosce il territorio. Nelle nostre iniziative è bandita ogni forma di agonismo, chi accompagna è sempre un volontario ed è obbligatorio il rispetto del Codice della strada.

Il programma locale di Fiab Grosseto è integrato inoltre con le iniziative delle oltre 150 associazioni Fiab disseminate in tutta Italia (calendario nazionale su andiamoinbici.it) e dal rinnovato catalogo degli esclusivi Biciviaggi nazionali consultabile su biciviaggi.it.

SCARICA IL PROGRAMMA 2020 FIAB GROSSETO CICLABILE (pdf)

Avvertenza: il calendario potrebbe subire modifiche o integrazioni. per informazioni e iscrizioni consulta sempre la sezione EVENTI del nostro sito.

Diventa socio FIAB, lo puoi fare con pochi clic dal nostro sito a questo LINK.