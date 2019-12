Baffo Natale: il calendario dell’avvento del Giunco. Ogni giorno una canzone per aspettare il Natale

GROSSETO – Baffo Natale è un brano di Elio e le storie tese feat Jovanotti contenuto nell’album Baffo Natale Compilation del 2005. Il 9 dicembre del 2014 Radio Deejay pubblicava la compilation Natale a casa Deejay in occasione del decimo anniversario dell’uscita dell’omonimo film. Tra le canzoni, c’è anche Baffo Natale.

Ecco il testo del brano.

Posto che a Natale c’è uno scambio di regali

Che i regali vanno presi, impacchettati, poi li metti sotto l’albero

Posto che il problema principale è procurarsi dei regali

Non importa cosa prendi, l’importante è che li prendi

Provo a non ridurmi all’ultimissimo momento

Ventiquattro sera diciannove e ventinove negoziante, stai chiudendo

Mi accontento di qualunque puttanata

una maniglia colorata, un portaspilli, un portafogli, un portafigli, una cagata,

qualcosa…

Certo che anche lei mi si presenta con richieste esorbitatnti

che mi canta sulle note di una musica anni ottanta

guardi che non sono prevenuto sulla musica anni ottanta

le dirò sinceramente l’ascoltavo dal settanta, pensi!

pensi che ero amico di gazebo e di Taffy

pensi frequentavo Sandy Marton quando ancora aveva i baffi, pensi!

che andavamo in giro insieme a fare bagordi

e bomba delle bombe ho fatto parte dei Via Verdi

che ricordi!

Rispetto i suoi ricordi musicali, però

Pensi ai miei regali non mi dica di no

Rit: Negoziante, che hai fatto parte dei Via Verdi

Metti da parte i tuoi ricordi

Vieni alla festa di Natale

Negoziante, chiudi cinque minuti dopo

Fammi raggiungere lo scopo

Dammi i regali di Natal

Fatti i pacchettini, scritti tutti i bigliettini

mi ritornano alla mente le parole dell’amico negoziante

(Eh, sa, gli anni ottanta sono stati un decennio molto interessante per molti…)

Certo che conoscere Taffy! E pure Sandy Marton con i baffi!

Che botta! (Che botta!)

Negoziante, che hai fatto parte dei Via Verdi

Tu non lo sai cosa ti perdi

La grande festa di Natale

Che rende tutti più felici

Riunisce vecchi e nuovi amici

E viene sempre niente male

Tra l’altro

C’è una bellissima sorpresa

Viene dall’isola famosa

C’è Sandy Marton con i baffi

Buon Natale con i baffi

Tutti quanti con i baffi

Ah, tra l’altro non ve l’avevo detto che conoscevo anche Tracey Spencer! Ah Tracey!

I baffi, la nuova strenna natalizia

La nuova moda nata a Ibiza

Lanciata da Sandy Marton

Insomma, se fate la ctyfcgjlug con i baffi

Non fate come vhjlvguv i baffi

Se li fa crescere anche Raf

(Ah Taffy…)