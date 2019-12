GROSSETO – L’inverno sembra già finito. Non è così, in realtà, secondo gli esperti sono attesi settimane e forse mesi particolarmente freddi. Ma in questo momento, dopo un brusco abbassamento delle temperature, in provincia di Grosseto sembra essere tornato il clima mite.

Oggi nel capoluogo la temperatura minima non è scesa sotto i 12 gradi. Sarà così anche nei prossimi giorni, con massime sopra i 15 gradi. Bassa escursione termica, quindi, ma clima decisamente gradevole. E una situazione simile in gran parte della provincia, con temperature superiori alla media stagionale.

Condizioni climatiche comunque all’insegna dell’instabilità. Cielo coperto e nel fine settimana sono attese precipitazioni, che potrebbero anche assumere carattere temporalesco. Guardando oltre la situazione potrebbe non essere diversa nei giorni di Natale, con temperature miti e qualche pioggia.

