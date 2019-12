Arriva il corso Rec per chi vuole aprire un bar, una pizzeria, un pub

GROSSETO – Il corso Sab (ex Rec) di Confcommercio Grosseto si rinnova. Il corso di somministrazione alimenti e bevande partirà il prossimo 20 gennaio. Si tratta del percorso formativo obbligatorio per chi deve avviare un’attività del settore alimentare, come un ristorante, bar pizzeria, pub, gelateria, e quanto altro, avrà una durata di 90 ore.

“Si toccheranno, come sempre, vari argomenti essenziali per la gestione della propria attività: aspetti igienico-sanitari, allergeni, fisco e contabilità, legislazione, nozioni giuridiche dell’impresa, buste paga ed assunzione dei dipendenti, bandi e finanziamenti per le aziende” afferma Ascom.

“Oltre alle materie fondamentali – precisano dall’Ascom – i partecipanti troveranno nel nostro corso ex Rec due nuovi moduli formativi gratuiti. Uno riguarderà ricerca finanziamenti e metodi innovativi per l’avvio d’impresa, e l’altro competenze digitali per il marketing e la gestione”.

“Il corso è consigliabile anche per chi vuole rimanere costantemente aggiornato sulle tendenze in un settore in continua evoluzione come il food & beverage” aggiungono da Confcommercio.

Il corso avrà luogo in città, nelle aule di Ascom Formazione in via Tevere.

Chi è interessato a partecipare è invitato a contattare la sede formativa, recandosi presso gli uffici di via Tevere n.17 a Grosseto o telefonare allo 0564 417941, email: info@ascomformazionegrosseto.it.