Si sente male al parco e muore: lascia due cagnoline. Aiutateci a trovare loro una casa

GROSSETO – Era uscito di casa per portare fuori le su due cagnoline come faceva sempre. Questa mattina però mentre si trovava nel parco di via Collodi a Barbanella si è sentito male.

Subito è stato soccorso da alcuni passanti e da un volontario della Croce Rossa che si trovava in zona. Poi l’arrivo del 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Dopo poco è deceduto al pronto soccorso del Misericordia di Grosseto.

L’uomo viveva da solo e le due cangoline sono state affidate per il momento all’associazione “Adotta un cuore randagio”. Si chiamano Macchia (il cane più piccolo) e Luna (il cane più grande). Macchia ha 6 anni e Luna 10, entrambe sono sterilizzate e vaccinate.

Facciamo appello ai nostri lettori per chiedere di darci una mano e trovare una nuova case alle due cagnoline. Questi sono i riferimenti per avere informazioni sull’adozione: numero di telefono 3273179366 Nicoletta , 3474926015 Federica.