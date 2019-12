Quarta edizione della festa dello sport dell’Istituto Fossombroni fra iniziative e società ospiti

GROSSETO – A pochi giorni dal Natale torna la Festa dello sport al Fossombroni. La quarta edizione si svolgerà su due giornate: martedì 17 e mercoledì 18 dicembre. L’istituto statale di istruzione superiore rinnova l’appuntamento che ormai sta diventando un grande classico. L’evento, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Francesca Dini, con la supervisione di Amedeo Gabbrielli e la coordinazione dei professori Gabriella Corzani e Stefano Rosini, avrà un’anticipazione al martedì, a partire dalle 18, con l’attività che si svolgerà nella palestra della scuola. Le specifiche attivazioni saranno a cura degli insegnanti Stefano Rosini, Anna Del Vacchio, Raffaele Coppola e Laura Quendo.

Nella giornata di mercoledì, invece, il programma prenderà il via a partire dalle 16. Nella palestra della scuola verranno effettuate attività sportive come baseball, pattinaggio, pallavolo, ginnastica, calcio. Previsto anche un torneo di calcio a 5 riservato alla categoria 2006, con gli insegnanti Stefano Rosini, Luigi Amoruso e Giovanni Gelli a coordinare l’attività. Nella biblioteca della scuola, invece, a partire dalle 18, le insegnanti Gabriella Corzani e Monica Mazzilli illustreranno alcuni progetti della scuola. Tra questi “sport, arte e cultura” con l’interazione, il confronto e la socializzazione tra studenti di istituti collocati in territori differenti, il corso di animatori sportivi, quello relativo agli assistenti bagnanti che hanno prodotto ottimi risultati in questi ultimi anni scolastici.

Spazio poi alla rassegna delle numerose uscite didattiche dedicate alla conoscenza delle discipline sportive, gli incontri con i campioni dello sport, l’attività di giornalismo sportivo dedicata al biennio e quella della curvatura sportiva riservata al triennio. Il binomio tra scuola e sport punta a coinvolgere tanti studenti, ma le porte del Fossombroni saranno aperte anche chi desidera visitare la scuola, approfittando di una grande festa. All’interno dell’istituto, infatti, sono previsti laboratori, convegni, attività sportive, giochi da tavolo, proiezioni di filmati, mostre. All’evento parteciperanno tante società sportive del territorio, portando il loro contributo nelle varie discipline.