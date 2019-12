Intossicazione da monossido: un uomo in ospedale. Secondo caso in pochi giorni

SCANSANO – Un uomo è stato trasferito in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio. L’uomo, straniero, residente a Scansano è stato soccorso dal 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’uomo non ha avuto bisogno della camera iperbarica. È stato trattenuto in osservazione, ma le sue condizioni non sono gravi.

Si tratta del secondo caso in pochi giorni, sempre a Scansano. Solo qualche giorno fa la stessa cosa era successa ad un’intera famiglia con bambini.