Incidente in mare: sbatte la testa in barca. Trasferito in ospedale

MONTE ARGENTARIO – Un uomo di 53 anni è stato soccorso dopo un incidente in mare.

L’uomo si trovava in barca quando, a causa di un incidente, ha riportato un forte trauma cranico e una ferita alla testa. L’incidente è avvenuto a Cala Galera alle 13 di oggi.

L’uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale, ad Orbetello, in codice 2. Non è chiara la dinamica dell’incidente.