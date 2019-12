Finisce l’avventura di Coppa del Follonica, il Camaiore prevale 5-2 e avanza

FOLLONICA – Eliminazione dalla Coppa Italia di serie B per i ragazzi di mister Filippo Guerrieri, coadiuvato per l’occasione dall’allenatore dei portieri Federico Paghi, che hanno perso 5 a 2 contro il Camaiore nel corso del concentramento a 4 squadre che si è svolto a Eboli, valido per la conquista della finale di categoria che si svolgerà a marzo in contemporanea alle altre categorie senior in località ancora da stabilire. Al concentramento di Eboli hanno partecipato Valdagno, Salerno, Camaiore e Follonica “A”. In contemporanea si è svolta l’altra semifinale a Vercelli.



I ragazzi biancazzurri (età media 17 anni), privi di tre titolari, hanno venduto cara la pelle e sono comunque usciti a testa alta dalla competizione, tenendo spesso le redini del gioco senza timori reverenziali verso giocatori esperti che hanno in gran parte militato in passato in serie A. Decisiva la minore esperienza rispetto ai rivali che li ha portati a sbagliare ben 3 tiri diretti e a commettere alcuni errori difensivi fatali, oltre ad una panchina cortissima (un solo cambio per i giocatori di movimento), la buona prestazione del portiere avversario e una certa sfortuna con 4 pali colpiti (foto Casaburi).

Formazione Follonica A: Del Viva (P), Esposto, D’Amico (1 goal), Bonarelli (1 goal), Piro, Bonucci, Betti (P).

Si qualificano per la finale di Coppa Italia di serie B Camaiore e Vercelli