Danni da maltempo, Dionisi: «Usiamo i 100 mila euro del parcheggio del Gorello»

MANCIANO – «I fondi a disposizione per chi è stato danneggiato dal maltempo, pescando nei vari capitoli di bilancio, non sono molti: solo 173 mila euro» a dirlo è Fiorenzo Dionisi, consigliere di opposizione a Manciano.

«La mia prima osservazione ha riguardato il mancato utilizzo della somma di 100mila euro accantonata, da oltre un anno, per l’acquisto del terreno del parcheggio del Gorello, ma ancora non comperato. In merito ho sollecitato il sindaco ad incontrare il “comitato save Saturnia”, per dare loro le dovute risposte alle richieste presentate da tanto tempo».

«Inoltre – prosegue Dionisi -, ho lamentato il fatto che non era stata accantonata, nel fondo specifico, una parte dell’avanzo di amministrazione, in previsione di eventuali eventi negativi, dovuti alla cattiva stagione, a cui il nostro territorio, per la sua conformazione, è purtroppo sottoposto».