Super sfida per la Gea, a Grosseto arriva la capolista Folgore Fucecchio

GROSSETO – Grande basket domenica alle 18 al Palasport di via Austria: la Cooplat Ambiente Grosseto, nell’undicesima giornata d’andata del campionato di serie C silver, riceve la visita della capolista Boldrini Folgore Fucecchio, che vanta ben quattro punti su Quarrata e Costone Siena, seconde in graduatoria. Un impegno terribile per i ragazzi di Pablo Crudeli che sono però reduci da due vittorie consecutive, che hanno permesso di salire al sesto posto (in coabitazione con altre tre formazioni) e di ritrovare tranquillità ed entusiasmo. Per allungare la serie positiva servirà ovviamente una prestazione sui livelli di quella contro la Libertas Livorno, tutta grinta e difesa. Il quintetto di Rastelli è reduce dal successo casalingo contro il CMB Carrara, che ha permesso di riscattare la seconda sconfitta dell’anno (la prima in casa con Pontedera) sul parquet di Empoli per 77-55.



«Per noi – dice il capitano Marco Zambianchi – è un incontro particolarmente impegnativo: la Folgore Fucecchio ha costruito la squadra con l’obiettivo di vincere il campionato e ha il quintetto di partenza è composto praticamente da ragazzi che hanno giocato anche in serie B».

«Non sono queste le partite da vincere – prosegue il pivot biancorosso – ma giocheremo per i due punti, per conquistare un successo che ci può dare una grossa mano per arrivare alla salvezza. Abbiamo qualche problemino ma daremo il massimo».

Coach Crudeli, che deve fare a meno di Matteo Bambini, ha il dubbio legato alla presenza di Matteo Perin, che continua ad avere una caviglia in disordine e che ha saltato l’ultimo allenamento per la febbre. Non sono al meglio Marco Zambianchi, alle prese con un ginocchio dolorante e Mattia Ricciarelli, uscito malconcio dalla battaglia di Carrara e con tre punti di sutura al mento. Torna invece nella lista dei convocati Thomas Rocchiccioli.

I convocati della Cooplat Ambiente: Battaglini, Zambianchi, Perin, Morgia, Furi, Ricciarelli, Simonelli, Scurti, Mari, Bocchi, Rocchiccioli. La rosa del Fucecchio: Lorenzo Berni, Luca Falchi, Alessio Gazzarini, Filippo Masotti, Leonardo Meacci, Kahdim Ndiaye, Vittorio Orsucci, Leonardo Pandolfi, Luca Pertici, Francesco Strozzalupi, Fabio Vannini Antonello Venditti. All. Samuele Rastelli. Arbitreranno Landi di Pontedera e Dori di Pergine Valdarno.

Il programma della 11ª giornata: Valdera-Opus Libertas Livorno, Centro Minibasket Carrara-Brusa Us Livorno, Cooplat Ambiente Grosseto-Boldrini Folgore Fucecchio, Liburnia Livorno-Galli Terranuova, Colle Basket-Audax Carrara, Biancorosso Empoli-Juve Pontedera, Vismederi Costone Siena-Dany Quarrata.

La classifica: Folgore Fucecchio 18 punti; Quarrata e Costone Siena 14; Juve Pontedera, Valdera 12; Cooplat Ambiente Grosseto, CMB Carrara, Libertas Livorno, Galli Terranuova 10; Us Livorno, Biancorosso Empoli, Colle Basket 8; Audax Carrara 2; Liburnia 0.