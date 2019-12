“Sicurezza in acqua”, gli studenti diventano bagnini: tutti i nomi dei promossi

GROSSETO – Bellissima prova di nuoto per il primo gruppo di studenti che frequentano il corso per conseguire il brevetto di bagnino di salvataggio denominato “Sicurezza in acqua” organizzato dal polo tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto.

Alla presenza della capitaneria di porto , dei responsabili della sezione di Grosseto della Società Nazionale Salvamento Barbara e Riccardo Tamantini, e dell’allenatore del Progetto,Marco Merelli, alla piscina di Via Lago di Varano, gli studenti hanno dimostrato di possedere le tecniche natatorie e di salvamento giuste per per proseguire il percorso intrapreso: tutti hanno superato la prova.

Questi gli studenti e le scuole di appartenenza.

Babbanini Bruno LEOPOLDO II LORENA

Barbaneri Orazioli Leonardo LEOPOLDO II LORENA

Bardini Alessandro POLO LICEALE P. ALDI

Bergamaschi Claudio MANETTI PORCIATTI

Boscherini Luca LEOPOLDO II LORENA

Bracco Thomas ISIS FOSSOMBRONI

Cittadino Leonardo LEOPOLDO II LORENA

Ferri Riccardo LEOPOLDO II LORENA

Gemignani Edoardo LEOPOLDO II LORENA

Giusti Ginevra LEOPOLDO II LORENA

Manfucci Giacomo POLO LICEALE P. ALDI

Massetti Andrea MANETTI PORCIATTI

Mastrogiacomo Ruben MANETTI PORCIATTI

Meacci Sofia LEOPOLDO II LORENA

Monaci Luca MANETTI PORCIATTI

Morrone Andrea POLO LICEALE P. ALDI

Morselli Massimo POLO LICEALE P. ALDI

Ombrosini Filippo LEOPOLDO II LORENA

Palilla Alessandro LEOPOLDO II LORENA

Pellegrini Lorenzo LEOPOLDO II LORENA

Pietrini Giacomo POLO LICEALE P. ALDI

Pii Riccardo POLO LICEALE P. ALDI

Pinzaferri Lorenzo MANETTI PORCIATTI

Ricchiuti Alessia POLO LICEALE P. ALDI

Rosso Alexandr MANETTI PORCIATTI

Santonastaso Anthony LICEO G. CHELLI