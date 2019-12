Si sente male mentre lavora: camion del latte fuori strada. Grave un uomo

MANCIANO – È stato trovato da alcuni passanti all’interno del camion. L’uomo, 64 anni, originario di Manciano, si è sentito male mentre stava lavorando.

L’uomo questa mattina stava guidando il camion che raccoglie il latte nelle campagne di Manciano, quando è stato colto da un malore. Il camion è uscito di strada e sono stati alcuni passanti, questa mattina alle 7, a trovarlo all’interno della cabina.

Sul posto l’ambulanza del 118 di Manciano che ha soccorso l’uomo e richiesto l’appoggio di Pegaso vista la gravità.

L’elisoccorso è atterrato al campo sportivo di Manciano, l’uomo è stato caricato in elicottero e portato a Siena in gravi condizioni e in codice tre.