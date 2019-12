«Quelli sono caprioli». Gli esperti escludono che si tratti di esemplari di lupo

RISPESCIA – Non sono lupi, ma caprioli. Gli animali avvistati questa notte a Rispescia non sarebbero lupi, né canidi, così come denunciato dai residenti che li hanno visti, filmati e fotografati (Branco di lupi nel centro abitato: «Abbiamo paura». fotogallery video).

Secondo gli esperti che ci hanno contattato, gli animali ritratti nelle foto nel centro abitato della piccola frazione a sud di Grosseto sono caprioli.