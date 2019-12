Pomarance travolto, la Gea trionfa e chiude il girone d’andata a punteggio pieno

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto chiude il girone d’andata del campionato di Prima divisione a punteggio pieno, travolgendo (83-46 il finale) l’Ulivelli Pomarance, ma i ragazzi di Alessandro Goiorani possono festeggiare solo per qualche ora, visto che domenica pomeriggio (salto a due alle 15,30 al Palasport di via Austria) torna subito in campo per confrontarsi con la Pallacanestro Elba, che insegue i biancorossi grossetani a due punti, avendo perso lo scontro diretto in casa per 71-70. Santolamazza e compagni arrivano a questo big-match con un’ottima condizione e con un allenamento importate sulle gambe.

Contro il Pomarance infatti Goiorani ha fatto ruotare i dodici ragazzi a disposizione e tutti sono andati a segno, a dimostrazione di un gruppo che può davvero sognare le finali. Il match di venerdì è filato via liscio fin dal primo quarto, concluso con ventisei punti di vantaggio dalla Gea, andata poi all’intervallo lungo a +36 dopo aver messo a segno la bellezza di 61 punti. I locali hanno imposto costantemente il loro gioco e la loro velocità in attacco. Dodici le triple collezionate del corso del match (tre a testa Tattarini e Baffetti, due per Santolamazza e Romboli, una Pollazzi e Burzi), con i pisani che hanno ridotto lo svantaggio nel terzo quarto, vinto per 10-5. Sicuramente più impegnativo il duello di domenica con il Portoferraio. Il coach perde Pollazzi e Pierozzi, ma recupera Giovanni Piccoli e avrà una mano dall’esperto Luca Faragli.

I convocati: Santolamazza, Romboli, Tattarini, Bassi, Martens, Baffetti, Delfino, Neri, Brezzi, Burzi, Piccoli, Faragli.

Prima divisione, Gea Grosseto-Ulivelli Pomarance 83-46

GEA GROSSETO: Santolamazza 14, Bassi 4, Pollazzi 3, Tattarini 11, Martens 7, Baffetti 18, Delfino 6, Neri 4, Pierozzi 4, Brezzi 3, Romboli 6, Burzi 3. All. Alessandro Goiorani.

ULIVELLI POMARANCE: G.L. Parri 1, Fulceri 19, Guarino 7, Nocenti 8, G. Parri, Totani 2, Madrigali 2, Bianchi 1.

ARBITRO: Masucci di Grosseto.

PARZIALI: 36-10, 61-25, 66-35.