BAGNO DI GAVORRANO – Sono stati inaugurati oggi i “Mercatini di Natale” di Bagno di Gavorrano. Tante bancarelle dedicate ad addobbi, presepi e tante idee regalo da prendere e mettere sotto l’albero.

di 18 Galleria fotografica Mercatini di Natale 2019 Bagno









Questa edizione 2019 è stata aperta dal sindaco Andrea Biondi e dall’assessore Daniele Tonini. Per visitare i Mercatini ci sarà tempo fino a domani, domenica 15 dicembre.

Il format è quello degli anni passati; oltre 100 stand tra artigianato e enogastronomia, animazione per bambini e intrattenimento musicale con una novità che riguarda la ristorazione, che quest’ano sarà allestita esclusivamente in piazza Togliatti con delle tensostrutture per mangiare al coperto. Oltre alla ristorazione piazza Togliatti sarà anche il centro dell’intrattenimento musicale del sabato sera e dell’animazione per bambini, mentre giocolieri ed equilibristi si esibiranno anche tra le vie con uno spettacolo itinerante. Organizzati dall’associazione commercianti Bagno di Gavorrano, con il patrocinio del Comune di Gavorrano e della Provincia di Grosseto, i mercatini di natale sono giunti alla loro nona edizione.

Il programma

Sabato 14 dicembre

Il taglio del nastro, alla presenza del primo cittadino e degli organizzatori è in programma per sabato 14 dicembre alle ore 14.

Ore 15 – sfilata Young Street Band

Ore 16 – Karacongiolo giocoleria ed equilibrismo

Ore 17 – esibizione ginnastica con prova gratuita del centro sportivo California 2000

Ore 18 – Pyrotecnico di scintille e fuoco in piazza Togliatti

Ore 19 musica dal vivo in piazza Togliatti con Dj Massimo

Domenica 15 dicembre

Ore 15 – sfilata di rullanti tamburini dell’Ardenghesca

Ore 16 – Karacongiolo giocoleria lungo la strada

Ore 17 – Pyrotecnico di scintille e fuoco in piazza Togliatti

Occhio al traffico

In occasione dei Mercatini di Natale la circolazione stradale subirà alcune modifiche. Con ordinanza 86/2019, il responsabile della Polizia Municipale ha infatti disposto il divieto di transito e di sosta dalle 8 di sabato 14 dicembre alle 24 di domenica 15 dicembre nelle sotto elencate piazze e vie nella frazione di Bagno di Gavorrano:

· via Marconi: nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gramsci e l’intersezione con piazza Di Vittorio;

· piazza di Vittorio: in tutti gli stalli, eccetto transito per via Dogana e piazza Garibaldi;

· via Curiel: dall’incrocio con via Mameli all’incrocio con via Marconi;

· piazza Mariotti;

· via Mameli: tra l’incrocio con via Marconi all’incrocio con Piazza Mariotti;

· piazza Togliatti: dalle ore 14:00 di sabato 14/12/2019 alle ore 24:00 del 15/12/2019 il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli su tutta la la piazza compresa l’area verde limitrofa;

· via F.lli Cervi: tratto compreso tra piazza dello Stadio e via Marconi, eccetto i residenti, i clienti della farmacia e del distributore di benzina Esso e i fruitori del parcheggio pubblico;

· via Guido Rossa: tratto compreso tra il semaforo e via Mameli.

Ordinanza 87/2019 è stato imposto anche il divieto di sosta dalle 14 di venerdì 13 alle 24 di domenica 15 dicembre in piazza Togliatti.