L’almanacco del Giunco: il 14 dicembre l’Italia entra nelle Nazioni unite. E non solo

GROSSETO – Sabato 14 dicembre, San Giovanni della Croce dottore, il sole sorge alle 7.42 e tramonta alle 16.36. Accadeva oggi:

867 – Adriano II è eletto papa

872 – Giovanni VIII diventa papa

1287 – Nei Paesi Bassi crolla la diga Zuider Zee, causando la morte di oltre 50 000 persone

1742 – Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Enciclica Cum illud semper sulla scelta dei parroci e sui ricorsi dei preti esclusi

1782 – Ad Annonay, in Francia, i fratelli Montgolfier fanno il primo volo con il prototipo di mongolfiera

1819 – L’Alabama diventa il 22º stato degli Stati Uniti d’America

1825 – Insurrezione decabrista in Russia

1856 – Viene aperto il casinò di Monte Carlo

1877 – La Serbia si allea con la Russia nella guerra contro la Turchia

1900 – Max Planck pubblica i suoi studi sulla teoria quantistica

1902 – Posa del primo cavo telegrafico attraverso l’Oceano Pacifico

1911 – I componenti della spedizione capitanata da Roald Amundsen, esploratore norvegese, sono i primi uomini a raggiungere il Polo sud

1913 – Creta viene annessa alla Grecia

1927 – L’Iraq ottiene l’indipendenza dalla Gran Bretagna

1934 – Debutto del musical Babes in Toyland, con la partecipazione di Stan Laurel e Oliver Hardy

1939 – Guerra d’inverno: l’Unione Sovietica viene esclusa dalla Società delle Nazioni per aver attaccato la Finlandia

1941

– Seconda guerra mondiale: il Giappone firma un trattato di alleanza con la Thailandia

– Seconda guerra mondiale: i soldati dell’United States Marine Corps offrono una strenua difesa ai soldati giapponesi sull’Isola di Wake

1942 – Seconda guerra mondiale: in Nordafrica le truppe tedesche comandate da Rommel sono costrette a ritirarsi da El-Agheila

1944 – Seconda guerra mondiale: attacchi aerei alleati sopra Yangon e Bangkok

1946 – L’assemblea generale delle Nazioni Unite vota di stabilire il proprio quartier generale a New York

1948 – Golpe contro il generale Salvador Castaneda Castro in El Salvador

1955 – Sulla base di un progetto del Canada, l’Italia entra a far parte delle Nazioni Unite

1960 – A Parigi viene creata l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCDE)

1981 – Israele si annette l’altipiano del Golan

1989 – In Cile si tengono le prime elezioni democratiche dopo 16 anni

1995 – Gli accordi di Dayton per la pace in Bosnia vengono firmati a Parigi tra il presidente bosniaco Alija Izetbegović, il presidente serbo Slobodan Milošević e il presidente croato Franjo Tuđman

1999 – Il Venezuela emana la nuova costituzione

2001 – Papa Giovanni Paolo II indice per i cattolici un giorno di digiuno e preghiera per la pace, in coincidenza con la fine del Ramadan musulmano

2003

– A Venezia riapre il Teatro La Fenice

– Al termine dell’operazione “Alba rossa” Saddam Hussein viene catturato dagli americani. L’esame del DNA conferma l’identità del prigioniero

2012 – Adam Lanza, di anni 20 e malato di disturbi alla personalità, provoca una sparatoria alla scuola Sandy Hook Elementary School di Newtown, nel Connecticut dove muoiono ventisette persone tra cui venti bambini, sei donne (tra cui la madre, un’insegnante della scuola) e un ex-compagno di classe prima di suicidarsi egli stesso

Fonte: il.wikipwdia.org