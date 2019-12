Al via i lavori al parcheggio dell’ospedale. Verrà aperta anche l’entrata della Serenissima

GROSSETO – L’ Asl toscana sud est informa che da lunedì prossimo, 16 dicembre, inizieranno i lavori di riqualificazione del parcheggio sterrato del Misericordia.

Tali lavori si sono resi necessari a causa delle recenti copiose piogge del mese di novembre. Resterà disponibile il parcheggio adiacente.

L’Azienda informa anche che da mercoledì 18 dicembre sarà aperta la strada di accesso al parcheggio dell’ospedale da via Serenissima. Si potrà quindi raggiungere l’area di parcheggio sia da via Senese che da via Serenissima, favorendo una maggiore fluidità della viabilità in entrata.