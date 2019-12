tuttoweekend: il Natale arriva in Maremma. Tutti gli eventi del fine settimana

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDI’ 13 DICEMBRE

FOLLONICA – Il progetto “Sulle orme della banda cittadina Puccini” prende spunto dalla precedente manifestazione “1890: oltre un secolo di Banda…” dove, con un’esposizione fotografica e di cimeli della Filarmonica “Puccini” Città di Follonica, significativi per la cultura e la tradizione musicale bandistica, si vuol far rivivere alla comunità follonichese gli oltre 100 anni di vita della banda, attraverso un’attenta e organizzata mostra di immagini e materiale vario, patrimonio storico dell’associazione. Con l’iniziativa la Filarmonica intende rafforzare ancora la propria posizione di centralità e punto di riferimento per la cultura musicale nei confronti del pubblico e delle scuole, nel periodo natalizio, cogliendo l’occasione per presentare nel centro cittadino un concerto pomeridiano con brani natalizi (previsto per domenica 15 dicembre). L’iniziativa si terrà al Casello Idraulico, in via Roma Follonica, dal 13 al 15 dicembre. Il programma a questo LINK.

GROSSETO – Si va in Cornovaglia e Galles venerdì 13 dicembre alle 18.30. A Qb Viaggi di carta si parlerà del libro “In compagnia di Re Artù. In viaggio per Galles e Cornovaglia con leggende e cavalieri” insieme all’autore Paolo Ciampi e al giornalista Raffaele Basile, di Walden Viaggi a piedi. Nell’occasione si parlerà anche della rivista Erodoto 108. LINK

Venerdì 13 dicembre, alle 17.30, nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grosseto in via Ginori 43, Vanessa Incontrada presenta il suo secondo libro “Le bugie uccidono” scritto in collaborazione con Alicia Soler Noguera. LINK

Saranno due i libri protagonisti della serata di venerdì 13 dicembre, dalle 18, alla Libreria delle Ragazze, in via Fanti 111/b: Non essere ridicola di Brunella Schisa, e Zero gradi di Roberta Colombo. LINK

Al cinema Stella da giovedì 12, fino a domenica 15 dicembre viene proiettato “Storia di un matrimonio” di Noah Baumbach. Il film, interpretato da Adam Driver e Scarlett Johansson, segue la storia di Charlie, regista teatrale, e Nicole, sua moglie e attrice, sposati con un bambino. LINK

Si chiama “Materia. Forma. Struttura. Dialogo tra tradizione e innovazione” l’originale percorso che, nello storico Villino Pastorelli, si articola nelle due personali d’arte che Fidia ha voluto donare ai grossetani a partire da questo dicembre all’interno del proprio show-room in via Fallaci. Le opere fotografiche di Giuseppe Orfino e quelle in ceramica di Petra Paoli saranno visibili fino all’1 marzo 2020, ad ingresso gratuito, nelle ore di apertura dello show-room, dal lunedì al sabato. La curatrice della mostra fotografica è Alessandra Barberini, storica dell’arte. LINK

Dal 5 al 15 dicembre la Galleria Eventi, in via Varese 18 nel centro storico di Grosseto, ospiterà la mostra collettiva organizzata da Antonella Giordano “Il filo rosso”. LINK

“Lo spirito del Natale in strada: canti e poesie”. Sarà questo il filo conduttore dell’iniziativa promossa dal Rotary Club di Grosseto, in programma venerdì 13 dicembre, festa di santa Lucia, nell’atrio del palazzo vescovile, a partire dalle 19. LINK

Venerdì 13 dicembre alle 18 l’associazione Rosa Parks, centro culturale protestante di Grosseto, organizza la seconda conferenza del ciclo “Donne e uomini della riforma in Italia”. Il pastore Emanuele Casalinio, della Chiesa Battista di Livorno, presenterà la drammatica vicenda del fornaio di Faenza Fanino Fanini (1520-1550), una delle prime vittime dell’Inquisizione romana. LINK

MASSA MARITTIMA – Al Complesso Museale di San Pietro all’Orto, corso Diaz 36, a Massa Marittima, dal 22 agosto al 6 gennaio 2020 potrete visitare la mostra del fotografo Riccardo Zipoli dal titolo “Confini di passaggio. Trenta fotografie (1972 – 2017)”. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 6 gennaio 2020. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

Con “Tesori di famiglia” la città di Massa Marittima ripercorre le tappe dell’associazionismo cooperativo mettendo in mostra foto e oggetti e dando spazio ai ricordi e alle testimonianze, dal passato ai giorni nostri, con una mostra presso la biblioteca comunale “Gaetano Badii” in Piazza XXIV Maggio. La mostra resterà visitabile fino al 6 gennaio 2020. Orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 14-19; giovedì e sabato 9-13. Le scuole possono prenotarsi: Tel. 0566.906293 (orari di apertura della biblioteca). LINK

ORBETELLO – Una serata di grande musica organizzata dal Rotaract Club Monte Argentario quella che si terrà venerdì 13 dicembre dalle 21 all’Auditorium Comunale di Orbetello. Il titolo: The X-Mas Factor, primo contest musicale natalizio della Costa d’Argento. I cantanti si sfideranno esclusivamente a colpi di canzoni natalizie, valutati da una giuria qualificata che ne decreterà l’assoluto vincitore. Allo stesso tempo il pubblico, sulla base dell’apprezzamento che darà ad ogni partecipante, assegnerà un suo speciale premio. LINK

PITIGLIANO – A Pitigliano fino al 6 gennaio 2020, nel Museo di Palazzo Orsini, piazza Fortezza Orsini, è esposta la mostra “I volti di Niccolò III e i conti Orsini di Pitigliano”, promossa dalla Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, con una interessante pubblicazione scientifica a corredo. LINK

SABATO 14 DICEMBRE

CIVITELLA PAGANICO – La rassegna “Accendiamo il Natale” promossa dal comune di Civitella Paganico entra nel vivo con un fine settimana ricco di attrazioni per tutti i gusti. Sabato 14 dicembre, il pomeriggio a Paganico tornano i mercatini in piazza della Vittoria, e poi alle 15.30 riapre la Casa di Babbo Natale; i bambini saranno accolti da simpatici elfi e Babbo Natale. In piazza è previsto anche uno spettacolo con le bandiere. Alle 18, invece, al circolo Arci di Civitella Marittima spazio alle letture per bambini con “Natale in Favola”. I bambini vivranno la magia del Natale attraverso la lettura delle fiabe e delle favole più belle: dalla storia di Babbo Natale al Soldatino di piombo, dai Musicanti di Brema a Frozen, il segreto di Arendelle. LINK

FOLLONICA – Dalle 14: casello idraulico laboratorio per bambini Green village. Alle 18: inaugurazione mostra “Follonica ci rivedremo tra 25 anni” in pinacoteca. LINK

Sabato 14 dicembre, alle 18, a Casa Azul, in via Fratti 1/A a Follonica, è in programma la presentazione del libro “Il viaggio di Tim” di Adelaide Cattaneo e Lina Senserini. Organizzata dalla libreria Chiti, la presentazione è curata dalla giornalista Jule Busch, mentre Lucia Stanzani, ideatrice del premio letterario “Il Salmastro” leggerà alcuni brani del libro. LINK

Sabato 14 dicembre, alle 16, nella Sala dei Fantasmi del Museo Magma di Follonica, l’associazione Onlus Kore – Centro studi per la ricerca e l’educazione psicosomatica, organizza il secondo seminario dei “I sabati di Kore: metti in circolo il tuo dono” a cura di Francesco Candela, studioso di quella branca della filosofia che è la metafisica e autore di numerose pubblicazioni sull’argomento, di cui l’ultimo Io sono, il settimo sigillo, uscito a ottobre, una raccolta di 84 poesie sui temi della trasformazione, del miracolo e della manifestazione. LINK

L’azienda follonichese Damoka presenta le novità 2020 con un evento in cui la pittura si fonde con la musica. Sabato 14 dicembre dalle ore 17 nella sede della torrefazione, in via dell’Artigianato 641 a Follonica, arriveranno il maestro Giuliano Giuggioli, direttore artistico Damoka, e il sassofonista Stefano Cocco Cantini: il primo dipingerà un quadro mentre il musicista lo accompagnerà con il sax. LINK

GAVORRANO – Conto alla rovescia per gli attesi mercatini di Natale che animeranno le vie e le piazze principali del paese il prossimo fine settimana, il 14 e 15 dicembre. Il format è quello degli anni passati; oltre 100 stand tra artigianato e enogastronomia, animazione per bambini e intrattenimento musicale con una novità che riguarda la ristorazione, che quest’ano sarà allestita esclusivamente in piazza Togliatti con delle tensostrutture per mangiare al coperto. Oltre alla ristorazione piazza Togliatti sarà anche il centro dell’intrattenimento musicale del sabato sera e dell’animazione per bambini, mentre giocolieri ed equilibristi si esibiranno anche tra le vie con uno spettacolo itinerante. Il programma a questo LINK.

GROSSETO – Un percorso alla scoperta dell’affascinante mondo del vino prenderà il via dal 5 ottobre e proseguirà fino a dicembre, all’interno dei negozi Conad di Grosseto, in via Clodia e via Senegal. In tutto saranno 12 le giornate di degustazione, sei in via Clodia e sei in via Senegal, con orario 10-13 e 15-20, durante le quali i sommelier FISAR si occuperanno della presentazione delle aziende vinicole e della degustazione. Ecco le date: sabato 5 ottobre, via Clodia; sabato 12 ottobre via Senegal; sabato 19 ottobre via Clodia, sabato 26 ottobre via Senegal; sabato 2 novembre via Clodia; sabato 9 novembre via Senegal; sabato 16 novembre via Clodia; sabato 23 novembre via Senegal; sabato 30 novembre via Clodia; sabato 7 dicembre via Senegal; sabato 14 dicembre via Clodia; sabato 21 dicembre via Senegal. LINK

Con l’arrivo del Natale, sono numerosi gli eventi in città. I commercianti di via Ricasoli hanno organizzato l’evento “Arriva Babbo Natale”, che si svolgerà nei pomeriggi di sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22 dicembre dalle 16 alle 19. Babbo Natale sarà su carretto addobbato a slitta trainato da un ciuchino e porterà su e giù per la via i bambini che vorranno salire. Inoltre saranno distribuite caramelle e si potranno fare foto ricordo.

“Il tempo scorre, la plastica rimane” è il tema della conferenza in programma sabato 14 dicembre alle 17 al Museo di storia naturale della Maremma (ingresso libero; per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 488571). LINK

È in programma per sabato 14 dicembre, dalle 9.30 alle 11.30, l’evento dedicato ai giochi tradizionali e al consumo critico promosso dal movimento Slotmob nell’ambito del progetto “In gioco contro l’azzardo”. Due ore in cui molti studenti della città e tutti coloro che vorranno unirsi potranno fare giochi da tavolo, utilizzare il calcio balilla partecipare ad animazioni ed esprimere la loro contrarietà dell’azzardo, scegliendo di consumare e fare acquisti nei locali che hanno detto “No” al gioco d’azzardo. Durante la mattinata è in programma, a sorpresa, un flash mob realizzato dalla comunità di Nomadelfia. LINK

Ancora musica di qualità a Spazio 72 (via Ugo Bassi, 72), l’angolo dedicato ai live del circolo Khorakhanè di Grosseto. Sul palco, sabato 14 dicembre alle 22.30, salirà il Trio Bobo: Faso (basso), Christian Meyer (batteria) e Alessio Menconi (già chitarrista di Paolo Conte) ovvero la sezione ritmica di Elio e Le Storie Tese unita ad uno dei maggiori chitarristi jazz italiani: un’esplosione di energia, creatività e livello musicale altissimo. LINK

Al via “Batignano e i suoi presepi”: un mesi di eventi tra occasioni di svago e aggregazione, iniziative collegate al libro, come vetrine sulle ultime uscite editoriali, laboratori creativi, incontri con gli autori, ma anche attività ludiche e didattiche. Il programma completo a questo LINK.

Torna alla Chelliana “Aspettando il teatro”, l’iniziativa di approfondimento che anticipa alcuni spettacoli della stagione teatrale 2019/2020. Sabato 14 dicembre, alle 17.30 nella biblioteca di via Mazzini 36, si parlerà di uno degli autori più importanti del Novecento, Bertolt Brecht, e di cosa comportava fare teatro durante il nazismo. L’appuntamento anticipa la rappresentazione “Madre Courage” in programma venerdì 20 e in replica sabato 21 dicembre al teatro degli Industri. LINK

Babbo Natale e gli elfi per foto e selfie. Elsa, Anna e Olaf per uno straordinario spettacolo su ghiaccio. Grandi personaggi, tra i più amati dai bambini e non solo, in arrivo a Aurelia Antica Shopping Center nel weekend. E sarà un grande weekend natalizio, all’insegna della magia, nell’attesa delle festività più attese dell’anno. Il programma a questo LINK.

È stata prolungata sino al 18 dicembre la mostra “Leonardo Da Vinci, un genio di… cuoco” che è stata allestita al Museo di storia naturale di Grosseto. LINK

Sabato 14 dicembre, al negozio “NaturaSi” di via Monte Rosa 94/96 a Grosseto, dalle 16 alle 19.30 si terrà un nuovo evento di solidarietà organizzato con la collaborazione della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare per il Progetto pediatria. LINK

Giovedì 5 dicembre alle ore 17,30 sarà inaugurata presso la galleria “Il Quadrivio” di Grosseto la mostra collettiva di acquerelli “Sul filo della luce”. La scelta dei soggetti e lo stile nella rappresentazione identificano i lavori delle pittrici: Lia Bardelli, Elena M. Camilla, Maurizia Cinagli, Sabrina Cultrera, Anna Detti, Nicoletta Filippini La mostra sarà visibile fino al 15 dicembre dalle 16 alle 19. LINK

Sabato 14 dicembre, alle 17.30 inaugura la mostra del piccolo formato dell’associazione Primavera Maremmana “18×24 – Invito al collezionismo”, che si terrà nella sala d’arte Pascucci – Galleria Modigliani, in piazza Valeri, 3. LINK

MASSA MARITTIMA – Il 2 maggio 1519 moriva, ad Amboise in Francia, Leonardo da Vinci. Quest’anno, in cui ricorre il cinquecentesimo anniversario della morte, si sono tenute in Italia e nel mondo mostre, eventi e celebrazioni nel nome del più grande genio di ogni tempo. Massa Marittima e il Terziere di Borgo intendono rendere omaggio al genio indiscusso di Leonardo con una conferenza dal titolo: “L’arte, la scienza e la filosofia in Leonardo da Vinci” sabato 14 dicembre alle 17,30 nella Sala dell’Abbondanza. Introduce Lucia Meucci, storica dell’arte e docente di Lettere all’Istituto ‘Bernardino Lotti’di Massa Marittima, che ripercorrerà le tappe biografiche e il percorso storico artistico del genio di Vinci. LINK

MONTE ARGENTARIO – Tempo di tombolate per i quattro Rioni del Palio Marinaro dell’Argentario che organizzano serate di svago e divertimento per i rionali. Così, il Rione Croce invita tutti nella propria sede in via dell’Archetto nei giorni 6, 13, 21, 27 dicembre con inizio alle 21. Il Rione Fortezza terrà invece le sue tombolate all’interno dell’auditorium ex Onmi a partire dalle 21 nei giorni 13, 20 dicembre e 3 gennaio. Sempre all’ex Onmi si terranno le tombolate del Rione Pilarella, i giorni scelti sono il 4, 12, 19 dicembre ed il 4 gennaio alle 21. Numerose anche le tombolate del Rione Valle, tutte in sala Gasparrini presso la chiesa dell’Immacolata con inizio alle 21, queste le date 3, 5, 12, 17, 19, 23, 27 dicembre e il 5 gennaio.