Tre gare in otto giorni per le ragazze della Gea: si parte con la terza Pontedera

GROSSETO – Tour de force prima delle festività natalizie per le ragazze della Gea, con tre gare ravvicinate nel giro di otto giorni. Il quintetto allenato da Luca Faragli sfiderà domani sabato il Bf Pontedera, martedì sera recupererà il match di Perugia rinviato per il maltempo e sabato 21 giocherà sul campo del Pegli.

Il trittico di fine anno parte dal Palasport di via Austria con un impegno terribile, contro la terza forza del campionato. Pontedera, infatti, è a quattro punti dalle regine Firenze e Savona e cercherà in Maremma la l’ottava vittoria dell’anno.



“In Coppa Toscana – dice il tecnico Luca Faragli – ci hanno dato trenta punti, ma in questi mesi la nostra squadra è cresciuta, sta lottando con i denti per conquistare la salvezza e ha una precisa identità. Non sono queste le gare da vincere per rimanere in serie B ma daremo il massimo, per fare bella figura e rimanere in condizione. Le pisane? Corrono e hanno una bella panchina”. Faragli dovrà fare a meno di Francesca Picchi, impegnata all’estero, mentre è in dubbio la presenza di Francesca Benedetti, alle prese con una caviglia dolorante. In panchina si sistemerà anche Chiara Camarri.

Queste le giocatrici convocate: Asia Severini, Elena Furi, Giulia Camarri, Chiara Camarri, Bianca Bellocchio, Angela Sposato, Maddalena Masini, Camilla Amendolea, Federica Simonelli, Francesca Benedetti. Arbitreranno Solfanelli di Livorno e Marabotto di Pisa.



Il programma della 11ª giornata: Gea Grosseto-B.F Pontedera, Number 8 San Giovanni Valdarno-Avvenire Rifredi, Papini La Spezia-Fotoamatore Florence, Palagiaccio Firenze-Costone Siena, Pall. Femm. Prato-Polysport Lavagna, Sisal Perugia-Amatori Savona, Le Mura Spring Lucca-Basket Pegli.

La classifica: Palagiaccio e Amatori Savona 18 punti; B.F. Pontedera 14; Le Mura Lucca, P.F. Prato, Costone Siena, Florence 12; Lavagna 8; San Giovanni Valdarno, Perugia e Pegli 6; Rifredi, Gea Grosseto e La Spezia 4.