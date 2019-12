Serata a tema anni ’70 per i festeggiamenti natalizi della sezione pattinaggio Follonica

FOLLONICA – Come ogni anno il natale in casa Follonica Hockey si festeggia in pista e tutto l’organico del pattinaggio artistico è al lavoro per organizzare l’evento più atteso che avrà per tema i favolosi anni ’70. Al “Christmas Roller Disco: Studio 54″, sotto la direzione artistica di Melissa Giovannelli, affiancata dalla preziosa collaborazione di Riccardo Fragale, Gaia Schiffini e Martina Carrari, hanno lavorato tutti gli atleti in forza alla società, dalle leve più piccole del gruppo formativo ai più grandi giovani campioni dei gruppi avanzati. Lo spettacolo vedrà la partecipazione del settore giovanile del Follonica Hockey 1952 e dei ragazzi del progetto Briglie Sciolte.

Graditissima ospite sarà la campionessa europea jeunesse 2019 Giada Luppi, già vincitrice del trofeo internazionale Sadmak ‘2016, ’17 e ’18 e della Coppa di Germania 2017 e ’18, che incanterà il pubblico con le sue performance di alto livello. La società del Follonica Hockey sezione Pattinaggio Artistico ricorda che l’ingresso al Palarmeni del Capannino, domenica 22 alle ore 21, è libero con offerta volontaria.