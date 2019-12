Rockin’ Around the Christmas Tree: ogni giorno una canzone per aspettare il Natale

GROSSETO – Rockin’ Around the Christmas Tree è una celebre canzone rock-natalizia del 1958, scritta da Johnny Marks ed interpretata da Brenda Lee.

Il testo cita alcune tradizioni natalizie, tra cui il bacio sotto il vischio. Inoltre, nel ritornello troviamo una citazione della tradizionale canzone natalizia Deck the Halls (Deck the halls with boughs of holly).

La cover di maggiore successo è stata quella incisa nel 1987 da Kim Wilde, Mel Smith e Pete Thomas.

Hanno cantato il brano anche: Alvin and the Chipmunks (1963), Miley Cyrus in Hannah Montana, Amy Grant (1992), gli Hanson, Cyndi Lauper (1998), Mary-Kate & Ashley Olsen, Jessica Simpson & Rosie O’Donnell.

Di Rockin’ Around the Christmas Tree esiste anche una cover in lingua svedese del 1988, intitolata Fånga en vind.

Fonte: it.wikipedia.org.