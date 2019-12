Preso il centrocampista Giunta. Ceri: “Piedi per terra”

GROSSETO – L’ultimo arrivato in casa biancorossa si chiama Francesco Giunta (20). Centrocampista dai piedi buoni, classe 1999, arriva da una prima parte di stagione in serie D con il Savoia, mentre gli scorsi due anni ha giocato nel Rieti e nel Sicula Leonzio, dopo essere cresciuto calcisticamente nell’Entella.

“Abbiamo preso un giocatore giovane che possa ricoprire tutti i ruoli del centrocampo – ha sottolineato Simone Ceri, copresidente dell’Us Grosseto – e che ci possa dare una mano concreta per la seconda parte di campionato. Ci tengo però a ribadire che l’obiettivo è sempre lo stesso, quello di costruire il settore giovanile e valorizzare i tanti giovani che abbiamo in squadra. Siamo secondi e stiamo facendo un campionato incredibile, segno che il lavoro della società, del direttore sportivo e dell’allenatore è stato fin qua molto importante, ma non dobbiamo mai dimenticare che l’obiettivo è mantenere la categoria e valorizzare i giovani, rimanendo sempre con i piedi per terra Tutto quello che viene in più è tanto di guadagnato”.

Il ragazzo è arrivato ieri a Grosseto e dopo la firma ha svolto il primo allenamento al Centro sportivo di Roselle insieme ai nuovi compagni. “Sono felicissimo di essere qua – ha spiegato il centrocampista Giunta – e sono completamente a disposizione del mister. Posso giocare mezz’ala, davanti alla difesa o anche trequartista, ma l’importante è fare bene”.