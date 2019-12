Per le festività natalizie la città si veste di musica con Radio Diffusione Follonica

FOLLONICA – Anche per queste festività natalizie Follonica “si veste di musica”. Nel caratteristico Giardino di Natale del casello idraulico, organizzato dalla Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Follonica, sono state allestite tante casette in legno che proporranno articoli tipici di vario genere, in particolare a tema natalizio. In una di queste troverete la postazione di Radio Diffusione Follonica che allieterà con la sua musica i tanti visitatori del giardino, durante tutto il periodo di apertura (dal 14 al 31 dicembre).

Inoltre grazie all’impianto di filodiffusione del Comune, questo sound andrà in onda contemporaneamente in tutto il centro cittadino in modo che sarà possibile passeggiare, ammirare le vetrine, fare shopping o sorseggiare un aperitivo immersi e coccolati da un piacevole sottofondo musicale.

Nei fine settimana e nelle principali occasioni e festività, gli speakers e i dj di Rdf saranno in diretta live dal Giardino con le loro performance dal vivo, quindi con la possibilità per tutti i visitatori di interagire per dediche, messaggi ed auguri natalizi.

Il palinsesto e la proposta della nota Radio verrà poi ulteriormente arricchita con delle esibizioni “live music” (voce e strumento) di cantanti e gruppi che si esibiranno nel palco del Giardino con l’ormai collaudato format “Rdf & Friends” e tutto questo andrà ad inserirsi nella già ricca ed ampia programmazione degli eventi proposta per l’occasione dalla Pro Loco di Follonica.

Per tutte le ulteriori informazioni, immagini, aggiornamenti e l’elenco degli eventi è possibile consultare la pagina Facebook “Radio Diffusione Follonica music & show”.