Le giovanili del Follonica Gavorrano al torneo #ilcalcioèdichiloama, big match con l’Argentario per gli Allievi

FOLLONICA – Fermo il torneo Juniores nazionali, che riprenderà il 4 gennaio, proseguono i campionati giovanili del Follonica Gavorrano. Gli Allievi provinciali 2003 ricevono domenica alle 10,30, allo stadio Nicoletti, la visita dell’Argentario. E’ il big-match della decima giornata tra due formazioni appaiate al secondo posto (22 punti) alle spalle della capolista Paganico (27 punti).

Trasferta invece per gli Allievi interprovinciali 2004, di scena ax Antignano contro il Livorno Academy, per i Giovanissimi provinciali 2005, impegnati sabato sul campo dell’Aurora Pitigliano per consolidare il terzo posto in attesa degli scontri diretti con Virtus Maremma e Us Grosseto, e per i Giovanissimi 2006 che fanno visita all’Armando Picchi Livorno.

Doppio impegno per gli Esordienti 2007 A: sabato al Baldaccheri partecipano ad un concentramento provinciale. Domenica, al Malservisi Matteini di Bagno di Gavorrano e al Nicoletti di Follonica si svolgerà la 4ª edizione del torneo #ilcalcioèdichiloama. E’ prevista anche la partecipazione dell’Empoli che si presenterà con una squadra di 2008.

I 2008 B scenderanno domenica mattina in campo a Castel del Piano per confrontarsi con la Giovanile Amiata. Trasferta a Castelnuovo Magra (Spezia) per i Pulcini 2009: prenderanno parte al 3° memorial Federico Ricci e Luca Scattina. Un altro gruppo dei 2009 sabato sarà a in via Australia per il “Grassroots – 6 Bravo”. I 2010 A sabato a Braccagni affronteranno il Roselle B.

Sabato pomeriggio il Nicoletti di Follonica ospiterà anche la quarta edizione del #ilcalcioèdichiloama riservato ai Primi Calci 2012 e ai Piccoli Amici 2013-14. Sarà una giornata di festa e di divertimento anche per i più piccoli tesserati dei Leoni di Maremma e del Follonica Gavorrano.