La giovane Irene Mariotti del Ct Grosseto chiude il 2019 con il premio del Coni

GROSSETO – Si conclude in grande il già ricco 2019 della giovanissima atleta Irene Mariotti del Ct Grosseto. La campionessa mondiale a squadre con la Nazionale junior nonché campionessa italiana Under 16 nel doppio femminile e campionessa italiana Under 16 doppio misto e singolo nella specialità del Beach tennis è infatti fra i giovani premiati dal Coni nell’odierna Giornata Olimpica.



Nel mese di maggio nella Festa annuale della Sezione UNVS di Grosseto ha ricevuto dalle mani della Presidente Rita Gozzi la caratteristica medaglia di Atleta dell’Anno 2018. Agli inizi di luglio a Mosca di nuovo è salita sul podio più alto per il Campionato del Mondo a squadre Under di Beach Tennis. A ottobre a Marina di Bibbona è stata premiata Giovane emergente UNVS della Toscana 2018, mentre il mese dopo presso la sede del CONI Regionale di Milano Irene è stata premiata a livello nazionale insieme ad altre sei atlete, di cui era la più giovane, con “UNVS studenti sportivi, studenti vincenti” ritirando attestato e relativo assegno. Ed infine in questo mese in occasione della Festa Provinciale del CONI, il premio Giovani 2019.