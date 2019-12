Imu e Tasi: lunedì 16 l’ultima scadenza per il 2019. Ecco come effettuare il pagamento

GROSSETO – Scade lunedì 16 dicembre il termine per il versamento del saldo dell’Imu e della Tasi per il 2019.

Per stabilire quale sia l’importo dovuto per l’Imu e per la Tasi, le aliquote sono state approvate con le delibere di Consiglio comunale 14/2019 per la Tasi e 31/2019 per l’Imu, entrambe consultabili nella pagina Imposta unica comunale (Iuc) del sito istituzionale dell’Ente.

Per il 2019 è stata ridotta all’otto per mille l’aliquota per le locazioni a canone concordato e nessun tipo di imposta immobiliare è dovuta sull’abitazione principale, né Imu né Tasi; l’Imu rimane solo sulle abitazioni principali di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9).

È inoltre possibile calcolare l’Imu e la Tasi da versare, nonché stampare il modello F24 per il pagamento, collegandosi alla home page del sito www.comune.grosseto.it – Servizi – Calcolo Imu/ Tasi (servizio on line).