GROSSETO Sono decine gli interventi dei Vigili del fuoco al lavoro su rami pericolanti e camini e cornicioni in equilibrio precario. A Castiglione della Pescaia una folata più forte ha portato via l’albero di natale fatto con materiale di riciclo, scaraventandolo addosso alle auto parcheggiate.

Nel primo pomeriggio è stato rimosso un palo Telecom pericolante e sono state decine gli interventi per alberi pericolanti, dalla strada delle Collacchie (Castiglione della Pescaia), a Prata, nel comune di Massa Marittima dove un albero è caduto proprio sulla carreggiata.

Anche in città, a Grosseto, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per alcuni rami pericolanti: in via Inghilterra, in via Monterosa, in viale Europa, in via Platino o ancora sulla strada che dalle Stiacciole va verso Marrucheti. Anche il campo di tennis di via Bulgaria, a Grosseto, ha subito alcuni danni a causa del vento

A Orbetello, in via Pola i pompieri sono intervenuti invece per un camino instabile mentre in via Mura di Ponente il vento ha buttato a terra una pianta tra la vecchia stazione degli autobus e piazza della Repubblica.