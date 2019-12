Hc Castiglione, sfide insidiose per gli Under contro Follonica e Viareggio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ferma la serie B che ricomincerà a gennaio con il campionato, sono i giovani ad essere protagonisti del fine settimana in casa Hc Castiglione. Gli Under 17 se la vedranno domenica alle 16 contro la capolista a punteggio pieno Spv Viareggio, vera corazzata del girone, che all’andata aveva sconfitto i biancocelesti molto nettamente. I ragazzi agli ordini di mister Biancucci, dopo la deludente prestazione con Sarzana (nonostante i 3 punti conquistati), hanno lavorato duramente in settimana per cercare di trovare la chiave per mettere in difficoltà i viareggini. I castiglionesi continuano comunque a difendere il terzo posto di tutto rispetto fino ad oggi conseguito.

Incontro casalingo anche per la giovane Under 13 di Gigi Brunelli, che affronterà, sempre domenica ma alle 18, gli azzurri del Follonica hockey, in un derby che, almeno sulla carta, appare appannaggio degli atleti del golfo, più grandi e più esperti dei giovani biancocelesti. Ottimo comunque fin qui il campionato dei bimbi di Brunelli, tutti al primo anno di categoria, con nove punti conquistati e un più che lusinghiero quarto posto in classifica. I convocati. Castiglione Under 13: Shareef, Ren, Fregonese, Malvezzi, Palushi, Donnini, Mugnai. All. Luigi Brunelli. Castiglione Under 17: Donnini, Perfetti E., Magliozzi, Guarguaglini, Mantovani M., Mantovani L., Santoni. All. Raffaele Biancucci.