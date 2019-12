Derby col Follonica per gli Under 17 del Circolo Pattinatori nella prima di ritorno

GROSSETO – Inizia il girone di ritorno per gli Under 17 del Cieloverde CP Grosseto che, dopo il turno di riposo, ricevono domenica mattina alle 11 in via Mercurio la visita del Follonica Hockey. I ragazzi di Marco Ciupi e Ale Saitta (foto Casaburi) vogliono riprendere la corsa verso le finali nazionali (si qualificano le prime due) e dopo aver subito il primo stop dal Viareggio puntano a superare il Follonica, reduce da una sconfitta di misura (2-1) proprio contro la capolista. La classifica del campionato under 17: Viareggio 21; C.P. Grosseto 15; Castiglione 11; Forte dei Marmi 9; Sarzana A 7; Follonica 4; Sarzana B 0.

Gli Under 15, dopo la prima splendida vittoria contro il Viareggio, hanno posticipato al 20 dicembre la nona giornata contro il Sarzana. Gli Under 13 di Pablo Saavedra duelleranno domenica alle 16,30 in via Mercurio con il Viareggio 2009.