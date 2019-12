Basket giovanile, impegni fuori casa per le formazioni maschili della Gea

GROSSETO – Ultima gara della prima fase del campionato Under 18 gold per la Sposta-Menti Gea Grosseto di scena sabato alle 18,30 sul campo di Monteriggioni contro il Costone Siena. Le due formazioni sono appaiate all’ultimo posto del girone. Si prevede insomma una gara combattuta. Gli Under 15 silver di Alessandro Goiorani sono impegnati sabato alle 18 sul parquet dell’imbattuta capolista Estra Mens Sana Siena. Domenica alle 11 primo impegno della seconda fase per gli Under 13 di Lorenzo Morgia impegnati in trasferta contro il Centro Minibasket Carrara.



La formazione Under 16 femminile allenata da Andrea Ciolfi riceve domenica alle 11 la visita del Bf Pontedera che, come le biancorosse, ha conquistato finora un solo successo. Un match insomma alla portata delle grintose geine. Tutta da giocare anche la gara delle under 14 sul campo del Bf Livorno sabato alle 16, battuto all’andata per 59-57. Le due rivali sono appaiate al quarto posto con quattro punti.