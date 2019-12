Arredi, attrezzature sportive e un’imbarcazione. L’assessore: «Ecco come stiamo spendendo i soldi»

ORBETELLO – Stefano Covitto, assessore al patrimonio del Comune di Orbetello, fa il punto della situazione in merito ai recenti movimenti dell’ente in tema di acquisti.

“In questi giorni gli uffici stanno procedendo agli ultimi acquisti di beni mobili – spiega – In totale nel 2019 l’amministrazione comunale ha acquistato beni per circa 37.000 euro. Nello specifico sono stati utilizzati circa 939,34 euro per acquisto di beni destinati agli uffici comunali, 4.270,68 euro per acquisto attrezzature sportive e ricambi per il palazzetto dello sport di Neghelli, 14.906,27 euro per l’acquisto dell’imbarcazione da competizione in carbonio di canottaggio che sarà poi data in comodato alla Società Canottieri, ed infine 16.868,50 euro per gli acquisti degli arredi scolastici nei plessi di competenza comunale”.

“In particolare si sottolinea che nel caso degli arredi scolastici – afferma – si sia proceduto, in sintonia con la direzione scolastica alla fornitura di parte delle numerose richieste pervenute, dovute sia alla sostituzione dei vecchi arredi ma in anche alla valorizzazione e miglioria degli stessi. Pertanto in accordo con il dirigente scolastico si è determinato di procedere a questa prima fornitura e demandare la rimanenza all’approvazione del bilancio 2020″.