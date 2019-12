Aperture straordinarie dell’Anagrafe per il rinnovo della carta di identità elettronica

GROSSETO – Aperture straordinarie dello sportello carta d’identità dell’ufficio Anagrafe per far fronte all’incremento delle richieste di rinnovo della carta d’identità elettronica in occasione delle festività natalizie.

Grazie alla disponibilità dei dipendenti, che garantiranno quattro aperture straordinarie dello sportello, sarà possibile rinnovare la carta d’identità elettronica, oltre che nell’orario consueto, anche nei seguenti giorni:

lunedì 16 dicembre dalle 15 alle 17;

mercoledì 18 dicembre dalle 15 alle 17;

lunedì 23 dicembre dalle 15 alle 17;

mercoledì 30 dicembre dalle 15 alle 17.

Per esigenze tecniche di fine anno l’ufficio Anagrafe resterà chiuso al pubblico nei pomeriggi di martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre.