Su Tv9 torna “Quante storie vuoi”: ospite della puntata lo scrittore Alberto Prunetti

GROSSETO – Venerdì sera alle 21.15, su Tv9, torna Quante storie vuoi. Dal set di Palazzo Centurioni a Castiglione della Pescaia l’ospite della nuova puntata è Alberto Prunetti, scrittore e traduttore nella vita, ma anche grande viaggiatore. Il suo successo nasce con i romanzi “Il fioraio di Peròn” che è stato il suo esordio letterario e “Potassa”. Dal suo viaggio in Inghilterra ha tratto ispirazione per scrivere “Amianto. Una storia operaia” e “108 metri. The new working class hero”. Due libri caratterizzati da racconti di vite dal basso e di una nuova classe di lavoratori considerati da lui eroi.

«Ho preso un’espressione che in Inghilterra è molto comune dovuta alla mia esperienza di migrante economico – racconta Prunetti – e lì mi sono ritrovato di fronte a una nuova working class e che venivano da ogni parte d’Europa».