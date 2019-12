Rimaneggiati e sottotono, sconfitti dal Montevarchi gli Juniores del Follonica Gavorrano

FOLLONICA – Netta sconfitta per 5-1 per la formazione Juniores nazionali del Follonica Gavorrano nella gara di recupero con l’Aquila Montevarchi, disputata mercoledì pomeriggio al “Nicoletti”. Con una formazione molto rimaneggiata (prima della gara è arrivato anche il forfait di Galvanio, messo a disposizione da Indiani, colpito da influenza), i ragazzi di Biagetti non sono riusciti mai ad entrare in partita contro una squadra che con questi tre punti si rimette in corsa addirittura per il primo posto nel girone G. La partita si è risolta nella prima frazione di gioco, con i valdarnesi che sono andati a segno tre volte. Solo sul quattro a zero c’è stato il guizzo dei locali, che hanno segnato con Pastore.

«Non ci sono scusanti – è il commento di Biagetti – siamo andati male, non c’è stata storia, abbiamo sbagliato completamente atteggiamento. Eravamo largamente rimaneggiati e solo nella ripresa sono riuscito a recuperare almeno Barlettai. I ragazzi faranno festa fino a domenica, poi inizieremo a lavorare per la gara del 4 gennaio. Il nostro obiettivo prioritario adesso è recuperare qualche infortunato».

La nuova classifica: Sangiovannese 28 punti; Aquila Montevarchi 26; Fezzanese, Ghivizzano 22: Real Forte Querceta 21; San Donato Tavarnelle 17; Ponsacco e Aglianese 16; Follonica Gavorrano 15; Grosseto e Seravezza 14; Lucchese 11; Tuttocuoio 1.