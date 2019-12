Prima divisione, ultima di andata per la Gea contro la cenerentola Pomarance

GROSSETO – Ultimo impegno del girone d’andata per la formazione di Prima divisione della Gea Basketball Grosseto, impegnata venerdì sera alle 21,15 al Palasport di via Austria contro l’Ulivelli Pomarance, fanalino di coda del girone. Per Santolamazza e compagni, insomma, si profila un impegno sulla carta facile, che può permettere di chiudere la prima parte della stagione imbattuti.

I biancorossi di Alessandro Goiorani, tra l’altro, cercheranno di dosare le forze in quanto domenica 14 alle 15,30, sempre al Palasport di via Austria, dovranno affrontare, nella prima di ritorno, la Pallacanestro Elba, quintetto che ha perso solamente con la Gea. Goiorani ha a disposizione tutta la rosa. Arbitrerà Giustarini di Grosseto, segnapunti Carmine Scurti.

La classifica: Gea Grosseto 10; Pall. Elba e Cavallino Matto Donoratico 8; Dream Pisa 6; Cus Pisa 4; Pall. Alta Valdera 2; Ulivelli Pomarance 0.