Nuova guida turistica per Massa: così si scoprono tutti i segreti del borgo

MASSA MARITTIMA – Massa Marittima si arricchisce di un nuovo strumento promozionale per valorizzare il suo patrimonio artistico, storico e architettonico. Da qualche giorno, infatti, è disponibile una nuova guida turistica realizzata dall’Ambito turistico Maremma Toscana nord ma personalizzata dal Comune per la città.

In pratica si tratta di una mappa realizzata in due lingue italiano inglese, ricca di foto, notizie ma soprattutto con una cartina che indica un percorso con tutti i 16 luoghi di interesse culturale e artistico. Ogni punto della mappa, contrassegnato con un numero, coincide poi con la cartellonistica già esistente che, oltre a dare ampia informativa del monumento, dispone di CR Code in modo da visualizzare sul proprio telefonino le informazioni.

Inoltre sono indicati tutti gli uffici turistici dell’Ambito turistico, e sempre tramite un CR Code è possibile poi scaricare anche tutte queste informazioni. La guida è già disponibile presso l’ufficio turistico e le biglietterie dei musei cittadini ma in questi giorni, grazie al contributo del Centro Commerciale Naturale di Massa Marittima, saranno realizzati dei contenitori che saranno distribuiti negli esercizi commerciali che ne faranno richiesta, dove possono essere sistemate e messe in evidenza. Quindi le guide sono disponibili anche per chi entra in un negozio a fare degli acquisti.

“Si tratta della prima mappa che riunisce in un solo itinerario tutti i luoghi d’interesse della città – ha spiegato l’assessore al Turismo Luca Santini -, uno strumento gratuito, semplice ed efficace, di facile consultazione che ognuno può portarsi dietro per scoprire e conoscere meglio la nostra città”.